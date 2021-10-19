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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Под Сумами во время сварочных работ загорелся автомобиль

31 октября в 12:49, на линию экстренного вызова «101», поступило сообщение о возгорании гаража и хозяйственного сооружения, находящихся под одной крышей по ул. Остапенко в с. Железняк Сумского района.

На тушение направили отделение очередной караула 2-й государственной пожарно-спасательной части, 26-й государственный пожарно-спасательный пост и местную пожарную команду с. Бобрик.

По предварительным данным, в момент, когда в гараже проводились сварочные работы, загорелся автомобиль, пламя от которого перекинулось на горючие конструкции гаража и хозяйственного сооружения. Мужчина, 1996 г.р., проводивший ремонтные работы, не обратился сразу за помощью к спасателям, а пытался самостоятельно ликвидировать возгорание. В результате он получил отравление продуктами горения и был госпитализирован в медицинское учреждение, а пожар стремительно начал приобретать масштабные размеры.

На момент прибытия подразделений ГСЧС огонь охватил гараж по всей площади, находившийся внутри автомобиль ЗАЗ-11055, а также стены на площади 45 кв. м и кровлю хозяйственной постройки. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом.

В 13:32 возгорание локализовать, а в 15:05 - потратив на тушение около 8 т воды, пожар был ликвидирован.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 работник и 1 автомобиль местной пожарной команды с. Бобрик.

Общество Пожар
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