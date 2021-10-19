На Сумщине будут судить мошенника-гастролера, который обманул пенсионеров на 12 тыс. долларов США Ахтырской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя Днепропетровской области, который по известной схеме обманул пенсионеров на 12 тыс. долларов США.

Речь идет о событии, произошедшем 30 сентября 2021 года в с. Солнечное Ахтырского района. Неизвестный позвонил по телефону местному жителю, представившись полицейским, сообщил, что его сын попал в ДТП, поэтому на лечение срочно нужны средства. Пенсионер заверил, что готов отдать все сбережения, а это 12 тысяч долларов США. Псевдополицейский вызвался забрать деньги, чтобы якобы передать на лечение. Лишь после передачи денег пенсионер позвонил сыну, чтобы узнать, как его самочувствие, и понял, что его обманули, поэтому обратился в полицию. Правоохранители оперативно разыскали и задержали афериста. Им оказался ранее четырежды судимый житель Днепропетровской области.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное следствие проведено Ахтырским районным отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.