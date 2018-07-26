На Сумщині 92 людини почали хіміопрофілактику туберкульозу та отримали соціальний супровід У Сумській області соціальні працівники громадської організації «Клуб «Шанс» супроводжують людей, які лікуються від туберкульозу. Окрім надання допомоги хворим, фахівці організації покращують виявлення туберкульозу серед їх близького оточення: консультують, проводять скринінгове опитування на туберкульоз, направляють на дообстеження та мотивують розпочати хіміопрофілактику.

Простими словами, хіміопрофілактика — це застосування протитуберкульозних препаратів для попередження туберкульозу в людей, які піддаються найбільшій небезпеці захворювання.

Враховуючи, що близьке оточення хворого, який лікується від туберкульозу, має високий ризик зараження, соціальні працівники організації проводять їм скринінг на туберкульоз та направляють на безкоштовне дообстеження в протитуберкульозній службі або на первинній ланці медичної допомоги. Якщо туберкульоз не підтверджується, лікар вирішує питання чи призначати людині препарати для його профілактики.

Загалом, за дев’ять місяців 2021 року, фахівці «Клуб «Шанс» провели скринінги на туберкульоз 256 людям, які мали контакт із хворими на ТБ. Із них 247 клієнтів пройшли додаткову діагностику рентгенологічним та іншими методами.

За результатами дообстежень одному клієнту встановили діагноз «туберкульоз». Наразі він розпочав лікування хвороби та отримує соціальний супровід. У інших 246 клієнтів діагноз «туберкульоз» не підтверджено, тому їх направили до лікаря-фтизіатра для вирішення щодо доцільності призначення курсу хіміопрофілактичного лікування.

Загалом, 92 людини розпочали хіміопрофілактику. Переважній більшості клієнтів призначають шестимісячну схему лікування з прийомом одного препарату. Кільком клієнтам призначили схему із застосуванням двох препаратів, але на три місяці.

Роль соціальних працівників “Клуб “Шанс” не лише у скринінгу та перенаправленні клієнтів до медичних установ, а й у періодичному контролі за прийомом хіміопрофілактичного лікування. Фахівці організації мотивують не переривати профілактику, консультують і підтримують клієнтів телефоном або під час зустрічі.

Після проходження діагностики туберкульозу та після завершення курсу хіміопрофілактики ТБ, люди отримують мотиваційні продуктові набори. До них входять олія, макарони, рис, гречка, цукор і чай.

Робота з клієнтами з груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз, що мали контакт з хворим на ТБ, та формування прихильності до контрольованого профілактичного лікування ТБ, громадська організація «Клуб «Шанс» здійснює в рамках проєкту за фінансуванням БО «100 Відсотків Життя», співпрацюючи з медичним закладом КНП СОР «Регіональний клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр».