На Сумщине в ДТП травмировался мотоциклист Полицейские Ахтырщины устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировался водитель мотоцикла.

Событие произошло 31 октября вблизи с. Камыши Ахтырского района. Около 23 часов в скорую помощь обратились неравнодушные граждане, увидевшие на полевой дороге вблизи с. Камыши мотоцикл, стоявший поперек дороги, а рядом с ним лежал неизвестный мужчина.

На место происшествия выехали работники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Ахтырского районного отдела полиции. Полицейские во время осмотра происшествия предварительно установили, что 29-летний мужчина управлял мотоциклом с самодельным прицепом. Пострадавший не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства.

Водитель мотоцикла с многочисленными травмами был доставлен в реанимационное отделение Ахтырской центральной районной больницы.

В настоящее время по указанному факту возбуждено уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого выясняются обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.