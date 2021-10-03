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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:52411

На Сумщине у границы задержали двух правонарушителей из Таджикистана

В Шосткинском районе охранники границы обнаружили иностранцев, нарушивших законодательство Украины по пограничным вопросам.

К пограничникам обратились местные жители одного из населенных пунктов приграничья и сообщили, что двое неизвестных, передвигавшихся на легковом автомобиле, расспрашивали, как можно попасть в РФ вне пунктов пропуска. К тому же за помощь в этом они предлагали деньги.

Пограничники немедленно организовали поиск предполагаемых правонарушителей. Вскоре, недалеко от украинско-российской границы, в районе населенного пункта Товстодубово, они остановили легковой автомобиль Toyota Corolla. В транспортном средстве находились водитель и пассажир – оба граждане Таджикистана. Иностранцы не смогли объяснить цель своего пребывания в пограничной полосе.

В ходе проведения дальнейших фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что ехавший как пассажир гражданин Таджикистана преследовал цель незаконно пересечь границу из Украины в РФ. В настоящее время он задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины ему грозит административная ответственность по ст. 204-1 КУоАП. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Кроме того, за нарушение пограничного режима, а именно за пребывание в пограничной полосе без соответствующих приглашений, оба иностранца привлечены к административной ответственности.

Также на водителя составлены административные материалы по ст. 203 КУоАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины). На иностранца работниками Государственной миграционной службы наложен штраф в размере 2400 гривен и принято решение о принудительном выдворении с территории Украины в месячный срок.

Право Пограничники
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