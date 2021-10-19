Роменские полицейские выясняют обстоятельства двух ДТП с потерпевшими За минувшие выходные на Роменщине в результате дорожно-транспортных происшествий два человека получили телесные повреждения.

Первое событие произошло в субботу, 30 октября, около 18:30, на автомобильной дороге «Сумы-Киев-Юнаковка», вблизи села Пустовойтовка Роменского района.

Как предварительно установили сотрудники полиции, между автомобилем ВАЗ-21121 под управлением 23-летнего парня и автомобилем Ford Fusion, за рулем которого находился 27-летний мужчина, произошло столкновение. В результате 23-летний водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и производят дальнейшую проверку.

Второе дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 31 октября, около 15 часов, на улице Конотопской в городе Ромны.

Как предварительно установили полицейские, между автомобилями Opel Astra, за рулем которого находился 36-летний роменчанин, и ВАЗ-21043 под управлением 50-летнего жителя города и ВАЗ-211540 под управлением 34-летнего роменчанина произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия 50-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21043 получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. А после оказания ей медицинской помощи женщину отпустили домой.

Как предварительно выяснили сотрудники полиции, водитель автомобиля Opel Astra находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286-1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.