Як працює Сумська обласна служба зайнятості в період дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки? У період встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки обслуговування клієнтів у центрах зайнятості та філіях Сумського обласного центру зайнятості проводиться з суворим дотриманням відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів.

Шукачам роботи рекомендовано отримати необхідну інформацію з питань зайнятості в режимі онлайн за допомогою офіційних веб-ресурсів державної служби зайнятості: сайт «Єдине соціальне середовище» www.dcz.gov.ua, «Освітній портал» https://skills.dcz.gov.ua/, «Профорієнтація та розвиток кар’єри» http://profi.dcz.gov.ua/, а також на регіональній сторінці Сумського обласного центру зайнятості https://sum.dcz.gov.ua/ та сторінках у соціальній мережі «Фейсбук».

Адреси, у т.ч. електронної пошти, номери телефонів центрів зайнятості та філій Сумського обласного центру зайнятості ви можете отримати за посиланням - https://sum.dcz.gov.ua/publikaciya/kontakty-filiy-ta-centriv-zaynyatosti-sumskoyi-oblasti?fbclid=IwAR17qjJ4GxYTo2d_ERSZIZnF4fuZFzNp34e1oV3tvbpt2DR3TUEaqKls4nI

На період карантину прийом громадян у центрах зайнятості відбувається з певними обмеженнями, а саме:

­- відвідувачі мають перебувати у приміщенні центру зайнятості в одягнених засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

- під час перебування у приміщенні центру зайнятості відвідувачі мають дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 метра;

- працівники центру зайнятості можуть обмежувати чисельність осіб, які одночасно перебувають у приміщенні центру зайнятості.

Для отримання додаткової інформації звертатися за телефоном гарячої лінії обласного центру зайнятості (0542) 68 55 19 (понеділок-четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00).