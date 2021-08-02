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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:59417

Средняя зарплата на Сумщине упала

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в сентябре 2021 года.

В сентябре 2021 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 11 966 грн (в целом по Украине -14 239 грн). В августе она составляла 12 170 грн (в Украине – 13 997 грн).

По сравнению с предыдущим месяцем средняя зарплата уменьшилась на 1,2%, за последние 12 месяцев (по отношению к сентябрю 2020г.) – увеличилась на 17,7%. Реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 5,6%.

Самая высокая средняя зарплата была в добывающей промышленности – 20 188 грн, на предприятиях по снабжению электроэнергией и газом – 16 293 грн, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 13 903 грн, финансовой и страховой деятельности – 13 290 грн, в образовании – 10 534 грн, здравоохранении и предоставлении социальной помощи – 10 088 грн. Наименьшими были начисления работникам сферы временного размещения и организации питания – 7142 грн.

Задолженность по выплате заработной платы в течение сентября 2021 г. увеличилась на 0,8 млн грн и на 1 октября 2021 года составила 318,8 млн. грн. Крупнейшими должниками остаются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 224,5 млн грн, КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 47,7 млн.грн), ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» (долг 22,7 млн.грн).

Экономика Средняя зарплата Статистика
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