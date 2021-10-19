В Сумах кладбища готовятся к массовым смертям от коронавируса Сегодня, 1 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии подняли вопрос помощи КП «Спецкомбинат» для рытья могил в зимний период.

Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что КП «Спецкомбинат», оказывающее ритуальные услуги, подняло вопрос о подготовке могил на случай массовых смертей от осложнений коронавируса в городе.

- Хочу публично сказать одну неприятную вещь, мы уже говорили с КП «Специализированный комбинат» о том, чтобы рыть могилы. Вы понимаете, если у нас сегодня до 20 захоронений в день уже происходит?! Идет зима, они не знают, каким образом они будут такое количество вручную рыть могил, поэтому обращаются за техникой, чтобы сделать это заранее. Как это когда-то было в Днепре. Но мы не хотим забегать наперед и думать о том, что люди будут умирать. Надо сделать так, чтобы они не умирали! Я пока запрещаю рыть могилы, чтобы не сглазить, – отметил мэр.

Также мэр предложил повесить на все пустующие борды социальную рекламу о вакцинации.