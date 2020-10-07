В Сумах директора «Романтики» будут назначать без конкурса

Согласно документу, который пропихнул заммэра Станислав Поляков (назначенный по квоте «Слуга народа»), теперь директор «Романтики» будет назначаться без конкурса и допуска общественности.
«Зеленая демократия в действии!
P.S. У Александра Лысенко правда есть возможность назначить конкурс и без этого решения. Но это уже его выбор.
Мой политический опыт дает подсказку, что конкурса не будет. Время покажет.
P.S.2. К сожалению, Европейская Солидарность поддержала это решение, хотя в прошлом созыве была ярым поклонником конкурсов.
P.S.3. Спасибо «Батькивщине» за то, что не участвовала в уничтожении Центра досуга молодежи!» - написал в Фейсбуке бывший сектора горсовета Андрей Баранов.
После реконструкции МЦ «Романтика» в 2017-2020 годах, на которую потратили десятки миллионов гривен, до сих пор не оборудована парковка....
Такое предложение высказал мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания 14 июня....
В Сумах после реконструкции гостеприимно открыл двери для посетителей Молодежный центр «Романтика»....
Об этом сегодня, 8 октября, во время стрима в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко....
Анонсированное на сегодня открытие обновленного МЦ «Романтика» перенесли....