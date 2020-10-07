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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:01530

В Сумах директора «Романтики» будут назначать без конкурса

Сегодня, 1 ноября, Сумской горсовет проголосовал за положение коммунального заведения «Молодежный центр «Романтика».

Согласно документу, который пропихнул заммэра Станислав Поляков (назначенный по квоте «Слуга народа»), теперь директор «Романтики» будет назначаться без конкурса и допуска общественности.

«Зеленая демократия в действии!

P.S. У Александра Лысенко правда есть возможность назначить конкурс и без этого решения. Но это уже его выбор.

Мой политический опыт дает подсказку, что конкурса не будет. Время покажет.

P.S.2. К сожалению, Европейская Солидарность поддержала это решение, хотя в прошлом созыве была ярым поклонником конкурсов.

P.S.3. Спасибо «Батькивщине» за то, что не участвовала в уничтожении Центра досуга молодежи!» - написал в Фейсбуке бывший сектора горсовета Андрей Баранов.

Политика МЦ Романтика
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