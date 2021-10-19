В Сумах – пожар возле школы

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, пишет Сумипост.
Подробности – в следующих новостях.
27 октября в 12:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственного сооружения по ул. Елены Телиги в...
27 октября в 18:25 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании электрощитовой в подъезде девятиэтажного жилого дома по...
27 октября в 14:59 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Гагарина в пгт...
27 октября в 1:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственного сооружения в одном из частных домовладений с....
26 октября в 17:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Центральная в...