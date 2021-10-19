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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:421019

В Сумах – пожар возле школы

По словам свидетелей, загорелся подвал в доме №26 по ул. Ахтырская, что в районе ОШ №26.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, пишет Сумипост.

Подробности – в следующих новостях.

Общество Пожар
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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