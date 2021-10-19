В обласній службі зайнятості автоматизовано шукають спеціалістів Сьогодні в службі зайнятості Сумщини запроваджується автоматизований профвідбір на замовлення роботодавців.

Якісний та оперативний пошук персоналу відтепер можливий завдяки автоматизованому профвідбору. Знання, уміння, навички (hard skills, soft skills), рівень мотивації шукача роботи, інші фактори - усе це враховується, оцінюється, вноситься у відповідний профіль кандидата.

Така послуга дозволяє виявити компетенції безробітних, їх відповідність професії (посаді), заявленої роботодавцем, автоматизовано обрати претендента на посаду саме по заявлених роботодавцем критеріях та скласти цифрове резюме.

На старті проєкту вже апробовано перший профвідбір безробітних, роботодавці отримали можливість в онлайн-форматі ознайомитись з профілем претендентів на посади, які пройшли профвідбір, та рівнем їх вмотивованості до роботи. Шукачі роботи презентували себе у відеорезюме.

«Як бачимо, з’явився ще один інструментарій, який дає можливість ефективно взаємодіяти зі службою зайнятості у питанні підбору кваліфікованих працівників. Використовуючи автоматизований профвідбір, ми маємо можливість не лише переглядати рейтинги претендентів на вакансію, а й можливість безпосередньо брати участь у створенні переліку компетенцій та критеріїв, що необхідні при працевлаштуванні на посаду. Насамперед, ми значно скорочуємо час на пошук кандидата на посаду, а це є пріоритетом при ефективному веденні бізнесу. Словом, робимо все можливе, аби задовольнити потреби роботодавця в нинішніх умовах», – зазначив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.