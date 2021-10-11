Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:361531

В Сумах родители привели детей в школу, протестуя против дистанционного обучения

Утром 1 ноября четверо родителей привели своих детей в школу. Директор отказалась принимать детей, потому что сейчас решением комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС введено дистанционное обучение для всех учебных заведений Сумщины.

На это родители вызвали полицейских, сообщает Суспільне.

По словам директора Сумской специализированной школы 1 степени №30 Ларисы Сопиной, о том, что эта группа родителей приведет детей в школу, они предупредили ее в субботу, 30 октября.

«Они сказали, что не согласны с дистанционной формой обучения. Однако я, как должностное лицо, не могу нарушить решение комиссии по ТЭБ и ЧС. На это решение был приказ управления образования и науки города Сумы. Соответственно мы провели педагогический совет и сделали приказ по школе и в эту субботу готовились к дистанционному обучению», – отметила директор.

Родители же говорят, что директор Лариса Сопина 30 октября, когда родители приносили коллективное заявление, согласилась принять детей на очное обучение 1 ноября.

«Поскольку согласно постановлению Кабмина №1236 в «красной зоне» карантина учащиеся 1-4 классов посещают школы, а директор не предоставила ни приказа, ни внутреннего распоряжения, что у нас в школе дистанционное обучение, мы сообщили, что в понедельник, 1 ноября, мы приводим детей в школу на обучение, согласно договору, заключенного со школой. Директор разрешила в присутствии нескольких родителей принять детей. На сегодня (1 ноября - ред.), придя в школу с детьми, мы получили отпор. Двери школы закрыли», - говорит представительница родителей, мама учащегося 1-го класса 30-й школы Марина Сумцова.

По ее словам, возле школы с ними общался представитель управления образования города Сумы и сказал, что отныне школа на дистанционном обучении. Родители заявили, что нарушают их конституционные права и вызвали полицию.

«Просто по-человечески, поймите, 1-4 класс. Дети маленькие. С кем их оставить? Самих у компьютера оставить нельзя. А нам нужно работать. Поэтому мы сегодня здесь», – говорит отец ученика 1-го класса Максим Черниченко.

Родители составили заявление в полицию и передали его патрульным полицейским. В дальнейшем, говорят, будут отстаивать свои права в суде, если придется. Будут писать жалобы в органы власти, чтобы отменить решение о дистанционном обучении.

Тем временем в школе продолжаются дистанционные занятия.

Общество Дистанционное образование
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Школьники Сумской громады с понедельника в полном составе переходят на дистанционное обучение
29.10.2021 15:15

Школьники Сумской громады с понедельника в полном составе переходят на дистанционное обучение

Управление образования и науки сообщает, что с понедельника, 1 ноября, учащиеся 1–11-х классов учебных заведений Сумской городской территориальной громады будут...

С пятницы все школьники Сумщины переходят дистанционное учение
28.10.2021 15:02

С пятницы все школьники Сумщины переходят дистанционное учение

Такое решение было принято на внеочередном заседании Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

Начальные классы глуховских школ также идут на дистанционку
28.10.2021 14:58

Начальные классы глуховских школ также идут на дистанционку

С 29 октября по 7 ноября во всех заведениях общего среднего образования Глуховского городского совета вводится дистанционная форма обучения....

Как будут учиться школьники в Сумах с понедельника?
22.10.2021 14:41

Как будут учиться школьники в Сумах с понедельника?

Школьники Сумской городской тергромады с понедельника возвращаются к учебе....

В Сумах целая школа на самоизоляции
11.10.2021 10:00

В Сумах целая школа на самоизоляции

Об этом сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 573 человек
Сегодня 08:58
Сумские кикбоксеры отличились на чемпионате Украины
Сегодня 14:47
Средняя зарплата на Сумщине упала
Сегодня 13:59
В Сумах кладбища готовятся к массовым смертям от коронавируса
Сегодня 13:23
Сумской студент выиграл «серебро» на чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих
Сегодня 13:09
В Сумах директора «Романтики» будут назначать без конкурса
Сегодня 13:01
В Сумах – пожар возле школы
Сегодня 12:42
В обласній службі зайнятості автоматизовано шукають спеціалістів
Сегодня 12:40
В Сумах родители привели детей в школу, протестуя против дистанционного обучения
Сегодня 12:36
Тростянец получил еще 80 млн грн на строительство спорткомплекса
Сегодня 12:30
Сумской футзалист оформил еще один дубль в Лиге чемпионов
Сегодня 11:56
Сумской горсовет выступил гарантом оплаты 39 млн грн долга КСПУ перед газовиками
Сегодня 11:54
view counter
view counter

Статьи

Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.