В Сумах родители привели детей в школу, протестуя против дистанционного обучения Утром 1 ноября четверо родителей привели своих детей в школу. Директор отказалась принимать детей, потому что сейчас решением комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС введено дистанционное обучение для всех учебных заведений Сумщины.

На это родители вызвали полицейских, сообщает Суспільне.

По словам директора Сумской специализированной школы 1 степени №30 Ларисы Сопиной, о том, что эта группа родителей приведет детей в школу, они предупредили ее в субботу, 30 октября.

«Они сказали, что не согласны с дистанционной формой обучения. Однако я, как должностное лицо, не могу нарушить решение комиссии по ТЭБ и ЧС. На это решение был приказ управления образования и науки города Сумы. Соответственно мы провели педагогический совет и сделали приказ по школе и в эту субботу готовились к дистанционному обучению», – отметила директор.

Родители же говорят, что директор Лариса Сопина 30 октября, когда родители приносили коллективное заявление, согласилась принять детей на очное обучение 1 ноября.

«Поскольку согласно постановлению Кабмина №1236 в «красной зоне» карантина учащиеся 1-4 классов посещают школы, а директор не предоставила ни приказа, ни внутреннего распоряжения, что у нас в школе дистанционное обучение, мы сообщили, что в понедельник, 1 ноября, мы приводим детей в школу на обучение, согласно договору, заключенного со школой. Директор разрешила в присутствии нескольких родителей принять детей. На сегодня (1 ноября - ред.), придя в школу с детьми, мы получили отпор. Двери школы закрыли», - говорит представительница родителей, мама учащегося 1-го класса 30-й школы Марина Сумцова.

По ее словам, возле школы с ними общался представитель управления образования города Сумы и сказал, что отныне школа на дистанционном обучении. Родители заявили, что нарушают их конституционные права и вызвали полицию.

«Просто по-человечески, поймите, 1-4 класс. Дети маленькие. С кем их оставить? Самих у компьютера оставить нельзя. А нам нужно работать. Поэтому мы сегодня здесь», – говорит отец ученика 1-го класса Максим Черниченко.

Родители составили заявление в полицию и передали его патрульным полицейским. В дальнейшем, говорят, будут отстаивать свои права в суде, если придется. Будут писать жалобы в органы власти, чтобы отменить решение о дистанционном обучении.

Тем временем в школе продолжаются дистанционные занятия.