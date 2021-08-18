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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине предприятие заплатит 94 тыс. грн штрафа за ржавый гвоздь в хлебе

В Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области в июле 2020 года поступило обращение гражданки, которая приобрела хлеб и при разрезе заметила кусок ржавого гвоздя длиной 4 см.

По результатам обработки данной жалобы была проведена внеплановая проверка предприятия, производящего хлебобулочные изделия. В ходе проверки было установлено нарушение гигиенических требований, указывающих на полную незащищенность пищевых продуктов от попадания опасных факторов и загрязнения при переработке и обращении.

После установления ряда нарушений гигиенических требований руководитель оператора рынка на второй день проверки не допустил инспекторов на предприятие, мотивировав это тем, что он на данный момент отсутствует, а без его участия проверка не может быть продлена. Неоднократные телефонные звонки и сообщения средствами мобильной связи не реагировал.

Учитывая это, инспекторами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было составлено 2 протокола о нарушении гигиенических требований при производстве и обращении пищевых продуктов и о недопуске до продолжения проверки.

На основании материалов проверки к оператору рынка были использованы штрафные санкции в общем размере 94,46 тыс. грн.

Субъект хозяйствования с примененными штрафными санкциями не согласился и обратился с соответствующим иском в Сумской окружной административный суд, мотивируя его тем, что инспекторами не доказано, что антисанитарные условия производства, соответствующие металлические и другие конструкции в оборудовании, контактирующем с хлебом, создают угрозы для жизни и здоровья потребителей соответствующей продукции.

Главным управлением в судебном порядке была доказана законность и обоснованность проведенной проверки. Учитывая это, решением Сумского окружного административного суда от 31.05.2021 по делу №480/5673/20 отказано в удовлетворении исковых требований об отмене предписания об устранении нарушений и постановлений по применению штрафных санкций в размере 94,46 тыс. грн.

Оператор рынка обжаловал указанное решение Сумского окружного административного суда во Второй апелляционный административный суд. Однако в дальнейшем предприятие согласилось с правовой позицией Главного управления, судебное производство в апелляционной инстанции завершилось возвращением апелляционной жалобы, а решение Сумского окружного суда, которым подтверждена законность действий и решений Главного управления, вступило в законную силу.

По результатам всех принятых мер была восстановлена безопасность производства хлеба на соответствующей мощности. В настоящее время Главным управлением принимаются меры по принудительному взысканию примененных штрафных санкций в размере 94,46 тыс. грн. через органы ГИС.

Право Госпродпотребслужба
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