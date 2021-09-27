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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:03207

Сумские бойцы отличились на Кубке Украины

30-31 октября прошел 16-й Кубок Украины и Всеукраинский турнир по фунакоши шотокан каратэ.

В городе Украинка Киевской области состоялись сразу два турнира по Фунакоши Шотокан каратэ: 16 Кубок Украины среди взрослых и Всеукраинский турнир Кубок Нации среди детей, юниоров и молодежи, на которые, несмотря на карантинные ограничения, заявились более 400 участников. Сборная Сумской области, сформированная на базе КДЮСШ «Авангард», клубов «Терра» (Сумы, тренеры Анатолий Лозовой и Виталий Гутенко) и «Кристалл» (Конотоп, тренер Артур Пономарев) успешно выступила в обоих турнирах.

Молодежная команда области стала второй в Кубке Нации из 20 команд областных федераций, взрослые были седьмыми в Кубке Украины. В общем зачете Сумская область находится на пятом месте.

Победителем Кубка Украины в открытой категории палача среди взрослых 18 лет и старше стал студент СумГУ Андрей Ковалев (тренер Анатолий Лозовой).

В Кубке Нации победили сумчане Дмитрий Манько (дважды), Эмилия Руденко (тренер Виталий Гутенко) и представители Конотопа Александр Стегниенко (трижды), Екатерина Пономаренко (дважды), Матвей Загородний (дважды). В командных соревнованиях по кумите победителями стали юноши 11-12 лет (Матвей Загородний, Назар Власов, Кирилл Бондаренко). Серебряные и бронзовые медали в индивидуальных категориях получили Платон Шовкун, Александра Росовская, Михаил Коваленко, Кирилл Бондаренко, Никита Браженко, Эмилия Руденко, Егор Панасюра, Таисия Фоменко, Константин Пузь, Филипп Ганжа, Назар Мяновский, Кирилл Бондаренко, Максим Недошивкин, Егор Давидов, Теодор Климов. Призерами в составе команд стали (Платон Шовкун, Александр Стегниенко, Михаил Коваленко, Назар Андрушко, Максим Ильючик, Никита Браженко, Кирилл Шевченко, Матвей Зайченко, Максим Недошивкин, Егор Панасюра, Роман Рыболов, Таисия Фоменко, Вероника Свитлова и Виктория Мохова.

Две сумские команды встретились в красивом финале командного кумитэ юниоров 15-17 лет. Победителями дерби стали Константин Пузь, Станислав Чалый и Сергей Ивченко, «серебро» завоевали Теодор Климов, Иван Троценко и Егор Давидов. Золотые медали среди девочек 11-12 лет завоевала сумская команда в составе Эмилия Руденко, Вероника Ясинская и Виктория Мохова.

Чемпионами Украины среди молодежи в индивидуальных видах стали: Анастасия Дамико (ката, девушки 15-17 лет), Эмилия Руденко (кумитэ, девочки 11-12 лет), Иван Мурашковский (кумитэ, юноши 11-12 лет) и Теодор Климов (кумитэ, юниоры 15-17 лет). Серебряные медали на счету Вероники Ясинской (ката и кумитэ, девочки 11-12 лет), Русланы Артемовой (кумитэ, дети 7-8 лет), Ивана Мурашковского (ката, юноши 11-12 лет), Сергея Ивченко (ката, юниоры 15-17 лет) и Дмитрия Манько (кумитэ, дети 7-8 лет). Бронзу завоевали Эмилия Руденко (ката и кумитэ, девочки 11-12 лет), Константин Пузь (ката, юниоры 15-17 лет) и Иван Мурашковский (кумитэ, юноши 11-12 лет).

Во взрослых категориях 18-40 лет второе место в кумитэ у Андрея Ковалева и третье место в ката завоевала Анастасия Дамико.

Все медалисты –ученики тренеров Анатолия Лозового и Виталия Гутенко, воспитанники КДЮСШ «Авангард» и сумского клуба «Терра».

Спорт Каратэ
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