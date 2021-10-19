Сумской горсовет выступил гарантом оплаты 39 млн грн долга КСПУ перед газовиками Сегодня, 1 ноября, на сессии сумского горсовета депутат проголосовали за решение «О согласовании Обществу с ограниченной ответственностью «Котельная северного промышленного узла» реструктуризации задолженности за потребленный природный газ, услуги по его распределению и транспортировке с Акционерным обществом «Сумыгаз».

В решении говорится:

«В целях урегулирования критической ситуации, сложившейся в городе Сумы в связи с нарушением Обществом с ограниченной ответственностью «Котельная северного промышленного узла» сроков начала отопительного периода по причине прекращения Акционерным обществом «Сумыгаз» поставки природного газа на производство и поставки тепловой энергии для населения части города Сумы, что обусловлено наличием в ООО «Котельная северного промышленного узла» непогашенной задолженности за потребленный природный газ, услуги по его распределению и транспортировке, гарантирование выполнения обязательств по договору реструктуризации задолженности, на выполнение части 4 статьи 5 Закона Украины «О мерах , направленные на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода», руководствуясь статьей 25, 70 и пунктом 112 раздела V Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», осознавая свою ответственность перед Сумской город территориальной общиной, Сумской городской совет решил:

1. Согласовать реструктуризацию задолженности за потребленный природный газ, услуги по его распределению и транспортировке по договору от 29.10.2021 года, заключенному между Акционерным обществом «Сумыгаз», Акционерным обществом «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» и Обществом с ограниченной ответственностью северного промышленного узла» на сумму 39 041 737,96 гривен

2. Сумскому городскому голове (Лысенко А.М.) обеспечить выполнения данного решения и совершить соответствующие действия, предусмотренные действующим законодательством.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, энергосбережению, транспорту и связи Сумского городского совета.

4. Организацию исполнения данного решения возложить на заместителя городского головы согласно распределению обязанностей».

За такое решение проголосовали 33 депутата.

Суть механизма гарантирования объяснил начальник правового управления горсовета Олег Чайченко: «Если АО «Сумыгаз» подпишет договор о реструктуризации долга, постепенно будет выплачиваться задолженность. Суть гарантии горсовета: если должник (КСПУ) свои обязательства по договору не выполнит, «Сумыгаз» будет требовать этот долг с горсовета. В решении мы указали сумму, по которой город выступает гарантом».

В то же время мэр Александр Лысенко заявил, что ведутся переговоры и есть предварительная договоренность о передаче целостного имущественного комплекса КСПУ громаде города:

- Есть договоренность с гендиректором СНПО. Мы не соглашались быть гарантом и принять на баланс котельную, пока на уровне государства не появилась процедура о частичном списании долгов по разнице в тарифах, которую предприятия не получали с 2016 года (более 350 млн. грн.). После того, как будут списаны долги, будем работать над передачей городу имущественного комплекса КСПУ. Это займет от 2 до 5 месяцев. Договор о намерениях подготовлен.

Напомним, у СМНПО и КСПУ задолженность в 355 млн. грн. перед НАК «Нефтегаз», 130 млн. – перед СТЭ, 13 млн. – перед КП «Горводоканал» и 53 млн. – задолженность населения перед КСПУ.