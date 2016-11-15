В Сумском горсовете стало на одного депутата меньше

Горсовет 30 голосами «за» досрочно прекратил полномочия Дмитрия Лантушенко в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.
После этого вместе него в горсовет должен быть введен новый депутат, следующий по списку «ЕС».
На сайте мэрии опубликован проект решения Сумского горсовета «Об отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета от 08.10.2021 г. «Об...
Начальник управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрий Лантушенко уволился....
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