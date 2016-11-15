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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:40435

В Сумском горсовете стало на одного депутата меньше

Сегодня, 1 ноября, во время сессии Сумского горсовета депутаты приняли решение «О досрочном прекращении полномочий депутата Сумской городской совета VIII созыва Лантушенко Дмитрия Сергеевича».

Горсовет 30 голосами «за» досрочно прекратил полномочия Дмитрия Лантушенко в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

После этого вместе него в горсовет должен быть введен новый депутат, следующий по списку «ЕС».

Политика Дмитрий Лантушенко
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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