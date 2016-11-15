В Сумском горсовете стало на одного депутата меньше Сегодня, 1 ноября, во время сессии Сумского горсовета депутаты приняли решение «О досрочном прекращении полномочий депутата Сумской городской совета VIII созыва Лантушенко Дмитрия Сергеевича».

Горсовет 30 голосами «за» досрочно прекратил полномочия Дмитрия Лантушенко в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий. После этого вместе него в горсовет должен быть введен новый депутат, следующий по списку «ЕС».