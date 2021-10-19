Сумской футзалист оформил еще один дубль в Лиге чемпионов Чемпион Украины ивано-франковский «Ураган» завершил основной раунд победой и ждет соперников в элитном.

31 октября команда сумчанина Артема Фаренюка встречалась в третьем матче группы с румынским "Юнайтед Галац".

После безголевого первого тайма "Ураган" начал забивать после перерыва. Два гола Фаренюка помогли ему довести счет своих голов в основном раунде до пяти.

Как итог – 2:0. Третья победа прикарпатцев в трех матчах.

"Ураган" (Украина) - "Юнайтед Галац" (Румыния) - 2:0 (0:

Голы: Фаренюк (25, 33)

Напомним: сумчанин в трех матчах забил 5 голов.

Третьего ноября "драконы" узнают своих соперников в элитном раунде.

Отметим, что, кроме «Урагана», на следующую стадию вышли такие команды.

Победители групп основного раунда (путь А): "Бенфика" (Португалия), "Спортинг" (Португалия), "Барселона" (Испания), "Кайрат" (Казахстан)

Команды, занявшие вторые места в группах основного раунда (путь А): «Синара» (Россия), «Аньер-Вилленьев» (Франция), «Леванте» (Испания), «Плзень» (Чехия)

Команды, занявшие третьи места в группах основного раунда (путь А): «Тюмень» (Россия), «Халле Гоойк» (Бельгия), «Добавец» (Словения), «Витен» (Беларусь)

Победители групп основного раунда (путь В): «Холодаш» (Венгрия), «Ураган» (Украина), «Олмисум» (Хорватия), «Ховокубо» (Нидерланды)