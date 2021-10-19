КСПУ договорилась с «Сумыгазом», но еще нет тарифа

Об этом сегодня, 1 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила директор КСПУ Ирина Рыбальченко.
- На прошлой неделе мы планово и поэтапно проводили мероприятия по подключению природного газа к ООО «КСПУ» и подключения потребителей, - начала она. – Несколько недель продолжались переговоры с «Сумыгазом», и мы достигли результата, получив в пятницу EIC-код. Это первый этап, чтобы сегодня все документы в полном объеме были доставлены в НАК «Нафтогазтрейдинг». Будет заключен договор на поставку газа в ближайшее время. Это второй этап. А третий – это непосредственное подключение наших потребителей. Поэтому делаем все возможное, чтобы наши потребители были с теплом. Но еще один момент – это утверждение тарифов, потому что ООО «КСПУ» будет предоставлять услуги только после принятия тарифов.
- Договор присоединения Вы получили? – поинтересовался мэр СУМ Александр Лысенко.
- Да, в пятницу.
- График реструктуризации долгов согласовано?
- Согласован наблюдательным советом «Сумыгаза». Отвезен им, сегодня мы получим с их подписями.
- Еще нужно получить лимиты НАК «Нафтогаз». Думаю, это вы сделаете сегодня-завтра. В среду на исполкоме мы принимаем тариф, компенсацию, и будем разверчивать отопление. Думаю, до конца недели, до субботы мы должны все это завершить.
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