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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:521145

КСПУ договорилась с «Сумыгазом», но еще нет тарифа

ООО «Котельная Северного промузла» все еще не отапливает своих потребителей.

Об этом сегодня, 1 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила директор КСПУ Ирина Рыбальченко.

- На прошлой неделе мы планово и поэтапно проводили мероприятия по подключению природного газа к ООО «КСПУ» и подключения потребителей, - начала она. – Несколько недель продолжались переговоры с «Сумыгазом», и мы достигли результата, получив в пятницу EIC-код. Это первый этап, чтобы сегодня все документы в полном объеме были доставлены в НАК «Нафтогазтрейдинг». Будет заключен договор на поставку газа в ближайшее время. Это второй этап. А третий – это непосредственное подключение наших потребителей. Поэтому делаем все возможное, чтобы наши потребители были с теплом. Но еще один момент – это утверждение тарифов, потому что ООО «КСПУ» будет предоставлять услуги только после принятия тарифов.

- Договор присоединения Вы получили? – поинтересовался мэр СУМ Александр Лысенко.

- Да, в пятницу.

- График реструктуризации долгов согласовано?

- Согласован наблюдательным советом «Сумыгаза». Отвезен им, сегодня мы получим с их подписями.

- Еще нужно получить лимиты НАК «Нафтогаз». Думаю, это вы сделаете сегодня-завтра. В среду на исполкоме мы принимаем тариф, компенсацию, и будем разверчивать отопление. Думаю, до конца недели, до субботы мы должны все это завершить.

Общество КСПУ Отопление
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