В Сумах снизились темпы заболевания коронавирусом Правда, продолжает расти количество болеющих.

Об этом свидетельствуют цифры, озвученные сегодня, 1 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии заместитель начальницы управления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, на прошлой неделе в Сумах среднесуточное количество выявленных больных, инфицированных коронавирусом, было 378. Антирекорд за все время пандемии зарегистрирован в пятницу, 29 октября, - 588 новых случаев. По клиническому течению наблюдается довольно большой процент тяжелых пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении. Из-за этого в Сумах практически полностью загружены ковидные койки в больницах.

На прошлой неделе дополнительно развернуто еще 15 коек в горбольнице № 5. Которые были заполнены меньше, чем за сутки.

Всего за неделю коронавирусом заболели 2651 сумчан (это на 6% меньше, чем неделей ранее (2811). Среди заболевших 166 детей (было 205) и 16 медработников (17). На прошлой неделе зафиксировано 54 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни (неделей ранее - 40). Выздоровело 1436 пациентов (+315), среди которых 151 (183) детей и 16 (17) медработников. Продолжает болеть на сегодня 6489 человек (+1160). Это на 22% больше, чем неделей ранее.

Всего по итогам недели выздоровели 84,6% больных (было 86,4%). На сегодня коронавирусную болезнь выявлено у 46 542 сумчанина – это 18% от всего населения. Среди них 5,2% - дети. Всего заболело 2412 детей, 84% выздоровели, 396 ребенка продолжают лечение. Заболело 1557 медработников, 29 лечится, 7 умерли.

Зарегистрировано 693 летальных случаев, - 1,5% от всех обнаруженных случаев.