Роменчанка выиграла «золото» чемпионата мира

С 27 по 30 октября во французском Версале состоялся чемпионат мира среди спортсменов с нарушением слуха. Участие в соревнованиях приняли 164 спортсмена из 26 стран мира, среди них 34 представителя сборной Украины.
За три соревновательных дня наша сборная завоевала 14 наград, из них 7 золотых. Кульминацией удачного выступления украинских дефлимпийцев стал триумф в командном турнире как мужской, так и женской команды.
Среди победителей чемпионата и уроженка Ромен Анна Шостак (до 52 кг), которая сейчас выступает за Днепропетровскую область.
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