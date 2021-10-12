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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Роменчанка выиграла «золото» чемпионата мира

Национальная дефлимпийская сборная заняла первое общекомандное место на чемпионате мира по дзюдо.

С 27 по 30 октября во французском Версале состоялся чемпионат мира среди спортсменов с нарушением слуха. Участие в соревнованиях приняли 164 спортсмена из 26 стран мира, среди них 34 представителя сборной Украины.

За три соревновательных дня наша сборная завоевала 14 наград, из них 7 золотых. Кульминацией удачного выступления украинских дефлимпийцев стал триумф в командном турнире как мужской, так и женской команды.

Среди победителей чемпионата и уроженка Ромен Анна Шостак (до 52 кг), которая сейчас выступает за Днепропетровскую область.

Спорт Анна Шостак Дзюдо
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