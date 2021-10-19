ФК «Тростянец» добыл волевую победу Сегодня, 31 октября, завершился 16-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Тростянец» (7-е место) дома принимал МФК «Николаев» (5-е место). Гости открыли счет на 15-й минуте, - Виктор Окатый. Спустя 4 минуты хозяева сравняли благодаря голу нигерийского легионера Генри Пааго. На 24-й минуте Максим Есып получил красную карточку за атаку на вратаря прямой ногой и оставил тростянчан в меньшинстве. На 40-й минуте николаевцы снова впереди после пенальти в исполнении Сергея Кравченко. Однако еще до конца тайма хозяева вновь сравняли счет – Виталий Полянский. Он же на 55-й минуте вывел свою команду вперед, а спустя 6 минут не сумел забить пенальти. А на 79-й минуте точку в очень непростом матче поставил Андрей Слипухин – 4:2.

После 16 игр у «Тростянца» 25 очков и шестое место в турнирной таблице. Он лучший среди команд с Сумщины в группе Б. «Виктория» - 10-я (21 очко), «Сумы» - 16-е (5).