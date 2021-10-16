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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:00321

Сумские баскетболисты вышли на третье место

Сегодня, 31 октября, завершился 4-й тур чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге.

БК «СумДУ» играл в Николаеве против местного «МБК-2-Нико». Как и вчера, сильнее были гости 57:81 (12-23, 10-15, 12-22, 23-21). Лучшими в составе наших были: Игорь Стародуб – 23 очка + 6 подборов + 6 передач, Лев Кошеватский – 15 очков + 6 подборов + 5 перехватов, Максим Сидоренко – 10 очков + 6 подборов…

После 4 туров у сумчан по 4 победы и 4 поражения и третье место в турнирной таблице группы 1. Выше только «Мариуполь» (7-1) и «Прометей-2» (4-2), рядом «Черкасские мавпы - 2» (3-3).

Спорт Баскетбол БК СумДУ
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