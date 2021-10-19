Сумские футзалисты в последнем матче первого круга уступили лидеру Сегодня, 31 октября, в сумах прошел заключительный матч первого круга чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы» дома принимал одного из лидеров чемпионата киевский «ХИТ». К сожалению, сумчане разгромно проиграли 1:6. Мяч престижа у хозяев на счету Эдуарда Нагорного. У гостей отличились Евгений Серый (трижды), Максим Литвинов, Игорь Чернявский и Александр Школьный.

Благодаря этой победе «ХИТ» с 20 очками завершил первую часть сезона лидером Экстра-лиги, сумчане с шестью очками остались на седьмом месте.

Свою следующую игру команда Ярослава Песоцкого проведет против «Энергии».

АФФК «Сумы» – «ХИТ» – 1:6

«Сумы»: Балухта - Игумнов, Волков, Гуреев, Нагорный, Зеленкевич, Эссаргини, Сметаненко, Зеленский, Расторгуев, Кефа, Власенко, Бакляк - Петухов.

«ХИТ»: Сухов - Журба, Серый, Жук, Долгун, Лебедь. Педяш, Школьный, Чернявский, Лифер, Литвинов, Кибич, Чернявский – Лысенко.

Голы: Нагорный, 34 – Серый, 3, 26, 29, Чернявский, 19, Литвинов, 35, Школьный, 36.

Предупреждение: Сметаненко, 29 – Журба, 39.