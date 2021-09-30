Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:15417

В Сумах провели забег в аэропорту

Сегодня, 31 октября, в сумском аэропорту было людно.

Race Project четвертый год подряд устроил Sumy Airport run. Участникам предлагалось пробежать дистанции в 5, 10 и 21 км. Всего было 90 бегунов.

Призеры:

Мужчины, 21 км

1. Виталий Боковня – 1:24:58

2. Константин Кисиленко – 1:29:03

3. Владимир Мироненко – 1:29:06

Женщины, 21 км

1. Татьяна Анпилогова – 1:40:34

2. Ирина Данемирова – 1:53:01

3. Анна Дубченко – 1:56:01

Мужчины, 10 км

1. Кирилл Юрченко – 37:07

2. Юрий Моцак – 38:52

3. Максим Скрипченко – 39:02

Женщины, 10 км

1. Елена Степаненко – 43:21

2. Александра Прокопенко – 51:10

3. Марина Зражевская – 51:15

Мужчины, 5 км

1. Александр Лопанов – 17:41

2. Сергей Тарабан – 18:04

3. Игорь Топорков – 18:42

Женщины, 5 км

1. Анастасия Горбунова – 20:53

2. Елена Павленко – 23:12

3. Ольга Лукьяненко – 25:10

Спорт Забег Легкая атлетика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В воскресенье в Сумах пройдет забег в аэропорту
26.10.2021 17:52

В воскресенье в Сумах пройдет забег в аэропорту

Традиционный уже забег в сумском аэропорту в этом году намечен на 31 октября....

Сумчанин выиграл киевский марафон
26.10.2021 10:30

Сумчанин выиграл киевский марафон

24 октября в столице состоялся 12th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021....

Сумчанка выиграла «десятку» в Гадяче
17.10.2021 08:59

Сумчанка выиграла «десятку» в Гадяче

14 октября прошел первый Гадячский полумарафон....

Сумчанка выиграла первую студенческую «Cool race»
03.10.2021 08:53

Сумчанка выиграла первую студенческую «Cool race»

На территории столичного ВДНХ 1-2 октября проходил первое всеукраинское физкультурно-оздоровительное мероприятие среди студентов «Cool race», организованное Комитетом по физической культуре...

Сумчан приглашают на забег в аэропорту
30.09.2021 08:01

Сумчан приглашают на забег в аэропорту

Традиционный уже забег в сумском аэропорту в этом году намечен на 31 октября....

view counter
view counter

Статьи

Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.