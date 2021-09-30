В Сумах провели забег в аэропорту Сегодня, 31 октября, в сумском аэропорту было людно.

Race Project четвертый год подряд устроил Sumy Airport run. Участникам предлагалось пробежать дистанции в 5, 10 и 21 км. Всего было 90 бегунов. Призеры: Мужчины, 21 км 1. Виталий Боковня – 1:24:58 2. Константин Кисиленко – 1:29:03 3. Владимир Мироненко – 1:29:06 Женщины, 21 км 1. Татьяна Анпилогова – 1:40:34 2. Ирина Данемирова – 1:53:01 3. Анна Дубченко – 1:56:01 Мужчины, 10 км 1. Кирилл Юрченко – 37:07 2. Юрий Моцак – 38:52 3. Максим Скрипченко – 39:02 Женщины, 10 км 1. Елена Степаненко – 43:21 2. Александра Прокопенко – 51:10 3. Марина Зражевская – 51:15 Мужчины, 5 км 1. Александр Лопанов – 17:41 2. Сергей Тарабан – 18:04 3. Игорь Топорков – 18:42 Женщины, 5 км 1. Анастасия Горбунова – 20:53 2. Елена Павленко – 23:12 3. Ольга Лукьяненко – 25:10