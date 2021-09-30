В Сумах провели забег в аэропорту

Race Project четвертый год подряд устроил Sumy Airport run. Участникам предлагалось пробежать дистанции в 5, 10 и 21 км. Всего было 90 бегунов.
Призеры:
Мужчины, 21 км
1. Виталий Боковня – 1:24:58
2. Константин Кисиленко – 1:29:03
3. Владимир Мироненко – 1:29:06
Женщины, 21 км
1. Татьяна Анпилогова – 1:40:34
2. Ирина Данемирова – 1:53:01
3. Анна Дубченко – 1:56:01
Мужчины, 10 км
1. Кирилл Юрченко – 37:07
2. Юрий Моцак – 38:52
3. Максим Скрипченко – 39:02
Женщины, 10 км
1. Елена Степаненко – 43:21
2. Александра Прокопенко – 51:10
3. Марина Зражевская – 51:15
Мужчины, 5 км
1. Александр Лопанов – 17:41
2. Сергей Тарабан – 18:04
3. Игорь Топорков – 18:42
Женщины, 5 км
1. Анастасия Горбунова – 20:53
2. Елена Павленко – 23:12
3. Ольга Лукьяненко – 25:10
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