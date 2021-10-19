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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:46286

Сегодня «Сумы» и «Тростянец» сыграют во второй лиге (трансляции)

Сегодня, 31 октября, продолжится 16-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В группе Б пройдет две игры с участием команд с Сумщины.

ФК «Сумы» (5 очков, 16-е место) примет на «Юбилейном» СК «Полтава» (19 очков, 12-е место). Начало в 12.00. В первом круге полтавчане обыграли сумчан 3:0.

 

ФК «Тростянец» (22 очка, 7-е место) сыграет дома против МФК «Николаев» (29 очков, 5-е место). Начало в 14.00. В первом круге «Николаев» и «Тростянец» сыграли 1:1.

Спорт Трансляция ФК Сумы ФК Тростянец. анонс Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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