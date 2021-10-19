Сегодня «Сумы» и «Тростянец» сыграют во второй лиге (трансляции)

В группе Б пройдет две игры с участием команд с Сумщины.
ФК «Сумы» (5 очков, 16-е место) примет на «Юбилейном» СК «Полтава» (19 очков, 12-е место). Начало в 12.00. В первом круге полтавчане обыграли сумчан 3:0.
ФК «Тростянец» (22 очка, 7-е место) сыграет дома против МФК «Николаев» (29 очков, 5-е место). Начало в 14.00. В первом круге «Николаев» и «Тростянец» сыграли 1:1.
Сегодня, 30 октября, в Николаевке Сумского района прошел матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
29-31 октября проходят игры 4-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....
Сегодня, 30 октября, стартует второй круг чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Но при предъявлении ими ковид-сертификата или отрицательного теста на коронавирус....
Почетный президент ФК «Перемога» Фемис Сагиров в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал скандал, который произошел в матче второй лиги между ФК...