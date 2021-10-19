Сегодня «Сумы» и «Тростянец» сыграют во второй лиге (трансляции) Сегодня, 31 октября, продолжится 16-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В группе Б пройдет две игры с участием команд с Сумщины. ФК «Сумы» (5 очков, 16-е место) примет на «Юбилейном» СК «Полтава» (19 очков, 12-е место). Начало в 12.00. В первом круге полтавчане обыграли сумчан 3:0. ФК «Тростянец» (22 очка, 7-е место) сыграет дома против МФК «Николаев» (29 очков, 5-е место). Начало в 14.00. В первом круге «Николаев» и «Тростянец» сыграли 1:1.