Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:24313

Сумщина в ТОП-3 по новым случаям заболевания COVID-19

В Сумской области за субботу подтверждено 1176 случаев заболевания коронавирусом. Больше только в Харьковской и Одесской областях.

В Украине 17430 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1108 детей и 178 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано – 5 663 человека; летальных исходов – 336; выздоровело – 5 269 человек; проведено тестирований за сутки – 97 286 (в том числе методом ПЦР – 47 906, методом ИФА – 12 652); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36728.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 922 302 человека; выздоровело– 2 436 213 человек; летальных исходов – 67 729; проведено ПЦР-тестирований – 14 426 626.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (1141) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев – 443 случая;

- Винницкая область – 363 случая;

- Волынская область – 317 случаев;

- Днепропетровская область – 1141 случай;

- Донецкая область – 436 случаев;

- Житомирская область – 1166 случаев;

- Закарпатская область – 181 случай;

- Запорожская область – 657 случаев;

- Ивано-Франковская область – 582 случая;

- Киевская область – 578 случаев;

- Кировоградская область – 177 случаев;

- Луганская область – 204 случая;

- Львовская область – 1040 случаев;

- Николаевская область – 939 случаев;

- Одесская область – 1521 случай;

- Полтавская область – 364 случая;

- Ровенская область – 412 случаев;

- Сумская область – 1176 случаев;

- Тернопольская область – 480 случаев;

- Харьковская область – 1934 случая;

- Херсонская область – 918 случаев;

- Хмельницкая область – 958 случаев;

- Черкасская область – 275 случаев;

- Черновицкая область – 487 случаев;

- Черниговская область – 681 случай.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 1176 человек
Сегодня 08:19

На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 1176 человек

COVID-19 подтвердили у 1176 человек (Конотопский р-н – 129, Ахтырский р-н – 104, Роменский р-н – 1, Сумский р-н –...

На Сумщине больше новых случаев заболевания COVID-19, чем в Киеве
Вчера 09:02

На Сумщине больше новых случаев заболевания COVID-19, чем в Киеве

За пятницу на Сумщине подтвердили 1612 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Киеве, который по населению в 3-4 раза больше, -...

На Сумщине очередной коронавирусный рекорд
Вчера 08:50

На Сумщине очередной коронавирусный рекорд

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1612 человек....

На Сумщине уже переполнены только открытые новые ковидные отделения
29.10.2021 14:23

На Сумщине уже переполнены только открытые новые ковидные отделения

В Бурыни, Краснополье и Лебедине 29 октября открыли законсервированные с прошлой осени отделения для больных COVID-19....

Ситуация с COVID-19 в Сумской громаде: оперативная информация
29.10.2021 11:42

Ситуация с COVID-19 в Сумской громаде: оперативная информация

Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....

Новости

На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 1176 человек
Сегодня 08:19
Сегодня «Сумы» и «Тростянец» сыграют во второй лиге (трансляции)
Сегодня 10:46
Сумщина в ТОП-3 по новым случаям заболевания COVID-19
Сегодня 10:24
Сумчанка стала переможницею «Гранд Коронації слова»
Сегодня 09:44
Сумчанки с медалями чемпионата Украины по тхэквондо
Сегодня 09:10
Сумчанка выиграла турнир по пляжному волейболу в Египте
Сегодня 09:00
Роменские футзалисты взяли очко в Черкассах
Сегодня 08:44
Сумчанка взяла «бронзу» на чемпионате мира
Сегодня 08:36
Сумская красавица стала чемпионкой Украины по бодибилдингу
Сегодня 08:16
Сегодня сумские футзалисты сыграют с киевскими (трансляция)
Сегодня 08:00
Сумская патрульная выиграла «серебро» на чемпионате по джиу-джитсу
Вчера 21:34
В Сумах полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между «Правым сектором» и журналистами
Вчера 19:36
view counter
view counter

Статьи

Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.