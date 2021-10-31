Сумщина в ТОП-3 по новым случаям заболевания COVID-19 В Сумской области за субботу подтверждено 1176 случаев заболевания коронавирусом. Больше только в Харьковской и Одесской областях.

В Украине 17430 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1108 детей и 178 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано – 5 663 человека; летальных исходов – 336; выздоровело – 5 269 человек; проведено тестирований за сутки – 97 286 (в том числе методом ПЦР – 47 906, методом ИФА – 12 652); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36728.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 922 302 человека; выздоровело– 2 436 213 человек; летальных исходов – 67 729; проведено ПЦР-тестирований – 14 426 626.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (1141) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев – 443 случая;

- Винницкая область – 363 случая;

- Волынская область – 317 случаев;

- Днепропетровская область – 1141 случай;

- Донецкая область – 436 случаев;

- Житомирская область – 1166 случаев;

- Закарпатская область – 181 случай;

- Запорожская область – 657 случаев;

- Ивано-Франковская область – 582 случая;

- Киевская область – 578 случаев;

- Кировоградская область – 177 случаев;

- Луганская область – 204 случая;

- Львовская область – 1040 случаев;

- Николаевская область – 939 случаев;

- Одесская область – 1521 случай;

- Полтавская область – 364 случая;

- Ровенская область – 412 случаев;

- Сумская область – 1176 случаев;

- Тернопольская область – 480 случаев;

- Харьковская область – 1934 случая;

- Херсонская область – 918 случаев;

- Хмельницкая область – 958 случаев;

- Черкасская область – 275 случаев;

- Черновицкая область – 487 случаев;

- Черниговская область – 681 случай.