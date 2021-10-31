Сумщина в ТОП-3 по новым случаям заболевания COVID-19

В Украине 17430 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1108 детей и 178 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано – 5 663 человека; летальных исходов – 336; выздоровело – 5 269 человек; проведено тестирований за сутки – 97 286 (в том числе методом ПЦР – 47 906, методом ИФА – 12 652); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36728.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 922 302 человека; выздоровело– 2 436 213 человек; летальных исходов – 67 729; проведено ПЦР-тестирований – 14 426 626.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (1141) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 443 случая;
- Винницкая область – 363 случая;
- Волынская область – 317 случаев;
- Днепропетровская область – 1141 случай;
- Донецкая область – 436 случаев;
- Житомирская область – 1166 случаев;
- Закарпатская область – 181 случай;
- Запорожская область – 657 случаев;
- Ивано-Франковская область – 582 случая;
- Киевская область – 578 случаев;
- Кировоградская область – 177 случаев;
- Луганская область – 204 случая;
- Львовская область – 1040 случаев;
- Николаевская область – 939 случаев;
- Одесская область – 1521 случай;
- Полтавская область – 364 случая;
- Ровенская область – 412 случаев;
- Сумская область – 1176 случаев;
- Тернопольская область – 480 случаев;
- Харьковская область – 1934 случая;
- Херсонская область – 918 случаев;
- Хмельницкая область – 958 случаев;
- Черкасская область – 275 случаев;
- Черновицкая область – 487 случаев;
- Черниговская область – 681 случай.
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