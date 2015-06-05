Сумчанка стала переможницею «Гранд Коронації слова» Сумчанка Людмила Говійна, яка пише під псевдонімом Богдана Олександровська) отримала дві нагороди «Гранд Коронації слова» у номінації «П’єси».

Вона отримала спеціальну відзнаку за актуальність ідеї - п‘єса «Капкан для жаб». А також третю премію за п‘єсу «Нижньогірська генеральша».

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Участь у конкурсі «Гранд Коронація» можуть брати лише переможці перших премій за всі роки і у всіх номінаціях.

Людмила Говійна (Богдана Олександровська) здобула першу премію «Коронації слова» у номінації «П‘єси» у 2015 році за п‘єсу «Із Тарасом - через Морок».