Сумчанка выиграла турнир по пляжному волейболу в Египте 24-29 октября в Шарм-Эль-Шейхе прошел Women’s Pro Beach Volleyball Tournament.

В соревнованиях приняли участие 6 пар, сыгравший по кругу, а затем первые четыре разыграли полуфиналы и финал. В итоге лучшей стала пара Марина Гладун (Сумы) – Светлана Бабурина (Киев). Сумчанка получила приз самому ценному игроку.