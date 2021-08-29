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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:00365

Сумчанка выиграла турнир по пляжному волейболу в Египте

24-29 октября в Шарм-Эль-Шейхе прошел Women’s Pro Beach Volleyball Tournament.

В соревнованиях приняли участие 6 пар, сыгравший по кругу, а затем первые четыре разыграли полуфиналы и финал. В итоге лучшей стала пара Марина Гладун (Сумы) – Светлана Бабурина (Киев). Сумчанка получила приз самому ценному игроку.

Спорт Марина Гладун Пляжный волейбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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