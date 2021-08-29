Сумчанка выиграла турнир по пляжному волейболу в Египте

В соревнованиях приняли участие 6 пар, сыгравший по кругу, а затем первые четыре разыграли полуфиналы и финал. В итоге лучшей стала пара Марина Гладун (Сумы) – Светлана Бабурина (Киев). Сумчанка получила приз самому ценному игроку.
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В Коропове под Харьковом продолжается 1-зведочный этап мирового тура по пляжному волейболу....
В первом матче 1/8 финала 1-звездного турнира Мирового тура, который проходит в Коропове Харьковской области, наша пара Марина Гладун /...
Сегодня, 3 августа, в Короповом под Харьковом стартовал Beach Volleyball World Tour 1-Star Koropiv Hutir Cup....
27-29 августа в Киеве проходил финал чемпионата Украины по пляжному волейболу....