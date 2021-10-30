На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 1176 человек

По состоянию на 31 октября за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 106 926 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1880 летальных исходов, за прошедшие сутки – 6 (Сумский р-н – 5, Шосткинский р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровели 87 926 человек, из них за прошедшие сутки – 451 (Конотопский р-н – 22, Ахтырский р-н – 27, Роменский р-н – 1, Сумский р-н – 401).
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