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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:191174

На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 1176 человек

COVID-19 подтвердили у 1176 человек (Конотопский р-н – 129, Ахтырский р-н – 104, Роменский р-н – 1, Сумский р-н – 818, Шосткинский р-н – 124).

По состоянию на 31 октября за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 106 926 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1880 летальных исходов, за прошедшие сутки – 6 (Сумский р-н – 5, Шосткинский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровели 87 926 человек, из них за прошедшие сутки – 451 (Конотопский р-н – 22, Ахтырский р-н – 27, Роменский р-н – 1, Сумский р-н – 401).

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Общество Коронавирус
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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