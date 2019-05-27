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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:10285

Сумчанки с медалями чемпионата Украины по тхэквондо

Во Львове проходит чемпионат Украины среди ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК и СК в разделе пумсе.

Об успехах сумчанок написал в Фейсбуке сумской тренер Александр Хоменко.

«Я очень рад сегодняшнему результату! Выступали две мои спортсменки, и обе с медалями! Горжусь вами, девочки!

Мяснянкина Елизавета – 1 место! Я знал и верил, у тебя все стабильно! Это четвертая золотая медаль в копилке на ЧУ.

Нефедова Варвара – 2 место! Это твой первый финал на ЧУ. Хоть и не удалось стать первой, но опыт, который ты приобрела – он ценнее! В следующий раз золото будет твое!

Завтра выступят 10 моих спортсменов! Каждый из них достоин первого места! Желаю всем поверить в себя и не сомневаться! Я с вами!», – написал тренер.

Спорт Тхэквондо
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