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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:34167

Сумская патрульная выиграла «серебро» на чемпионате по джиу-джитсу

Сегодня, 30 октября, в Черновцах прошел чемпионат Украины по джиу-джитсу среди патрульных полицейских.

В четвертом чемпионате Украины по джиу-джитсу среди патрульных полицейских приняли участие 145 спортсменов. Сумская полицейская роты ТОР Маргарита Ткаченко заняла второе место в весовой категории до 65 кг.

Спорт Джиу-джитсу Патрульная полиция
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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