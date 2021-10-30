Сумская патрульная выиграла «серебро» на чемпионате по джиу-джитсу Сегодня, 30 октября, в Черновцах прошел чемпионат Украины по джиу-джитсу среди патрульных полицейских.

В четвертом чемпионате Украины по джиу-джитсу среди патрульных полицейских приняли участие 145 спортсменов. Сумская полицейская роты ТОР Маргарита Ткаченко заняла второе место в весовой категории до 65 кг.