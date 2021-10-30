Сумская патрульная выиграла «серебро» на чемпионате по джиу-джитсу

В четвертом чемпионате Украины по джиу-джитсу среди патрульных полицейских приняли участие 145 спортсменов. Сумская полицейская роты ТОР Маргарита Ткаченко заняла второе место в весовой категории до 65 кг.
Событие произошла вчера утром, на улице Прокофьева. Направляясь по делах, заявительница заметила на скамейке у подъезда растерянного старика....
Ночная смена сумских патрульных началась с помощи водителю. К экипажу патрульных обратился гражданин и сообщил, что на мосту горит автомобиль....
Правоохранители открыли уголовное производство в отношении жителя пгт Краснополье, который пытался таким образом избежать административной ответственности....
За выходные (18 - 19 сентября) патрульные проработали более 400 сообщений....
Происшествие произошло 25 августа на улице Засумская....