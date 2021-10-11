Сумские баскетболисты выиграли в Николаеве

Игра 4-го тура высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге показалась легкой прогулкой для сумчан, однако начали они игру ни шатко, ни валко. В первой четверти хозяева даже повели 9 очков 16:7, но после этого не набрали за 5 минут ни одного очка, и гости вырвались вперед 16:23. Первая половина завершилась с десятиочковым преимуществом 31:41. В третьей четверти разница доходила до 14 очков. Но под конец сократилась всего до 6 – 55:61. Однако последнюю четверть николаевцы полностью провалили 14:29, так что общий счет 69:90 (16:18, 15:23, 24:20, 14:29) стал для сумчан победным.
Лучшими на площадке у наших были: Игорь Стародуб – 23 очка + 10 передач + 5 перехватов, Максим Сидоренко – 20 очков + 7 подборов, Лев Кошеватский – 11 очков + 8 подборов, Роман Оксенич – 11 очков…
Завтра повторная игра в 14.00.
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