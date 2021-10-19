«Виктория» уступила мариупольцам

Встречались местная «Виктория» и мариупольский «Яруд». Гости забили по голу в каждом из таймов: Кирилл Матвеев (36-я минута) и Ярослав Доброхотов (83).
В итоге 0:2. У «Виктории» остается 21 очков в 16 играх, и ее обходит как раз «Яруд». Теперь николаевцы 9-е в турнирной таблице группы Б.
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