«Виктория» уступила мариупольцам Сегодня, 30 октября, в Николаевке Сумского района прошел матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Встречались местная «Виктория» и мариупольский «Яруд». Гости забили по голу в каждом из таймов: Кирилл Матвеев (36-я минута) и Ярослав Доброхотов (83).

В итоге 0:2. У «Виктории» остается 21 очков в 16 играх, и ее обходит как раз «Яруд». Теперь николаевцы 9-е в турнирной таблице группы Б.