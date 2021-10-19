Полицейские ищут мошенника, оформившего кредит на имя конотопчанки Назвавшись в телефонном разговоре оператором мобильной связи, злоумышленник заблокировал сим-карту жительницы Конотопа и оформил кредит на сумму 22 000 гривен.

Вчера за помощью к работникам Конотопского районного отдела полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что утром ей позвонил по телефону неизвестный и, назвавшись оператору мобильной связи, предложил изменить ее мобильный тариф на лучший. Женщина отказалась и положила трубку. А уже через несколько минут увидела, что ее номер и банковская карта заблокирована.

Не теряя ни минуты, женщина обратилась в сервисный центр, где ей восстановили номер. Однако в банковском учреждении заявительницу ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что неизвестный собеседник успел оформить кредит на сумму 22 000 гривен и сразу снял эти деньги.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски мошенников.

Правоохранители еще раз советуют гражданам не общаться с неизвестными телефонными собеседниками. В случае каких-либо сомнений в достоверности собеседника, немедленно прервите общение и позвоните по круглосуточной спецлинии «102». Оператор обязательно примет ваш звонок, а сотрудники полиции предоставят всю необходимую вам в данном случае помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.