Сегодня «Виктория» примет «Яруд» (трансляция) Сегодня, 30 октября, стартует второй круг чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В группе Б «Виктория» из Николаевки будет принимать мариупольский «Яруд». Начало матча в 15.00. Матч пройдет без зрителей.

После 15 туров «Виктория» с 21 очком занимает 8-е место в турнирной таблице, «Яруд» с 18-тью – 12-е.

В первом круге в Мариуполе команды сыграли 3:3. Тогда «Виктория» упустила победу на последней минуте, «Яруд» играл в меньшинстве большую часть второго тайма.