Сегодня «Виктория» примет «Яруд» (трансляция)

В группе Б «Виктория» из Николаевки будет принимать мариупольский «Яруд». Начало матча в 15.00. Матч пройдет без зрителей.
После 15 туров «Виктория» с 21 очком занимает 8-е место в турнирной таблице, «Яруд» с 18-тью – 12-е.
В первом круге в Мариуполе команды сыграли 3:3. Тогда «Виктория» упустила победу на последней минуте, «Яруд» играл в меньшинстве большую часть второго тайма.
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