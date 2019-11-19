Сьогодні у Сумах поховають вбитого активіста «Правого сектору»

Про це повідомив у фейсбуці побратим убитого два дні тому Олександра Іванини Олександр Хоменко.
«30 жовтня, об 11.45, відбудуться прощальні хвилини біля тіла підступно вбитого активіста нашої Організації Сашика Іванини!!!
Похоронне бюро «Траур». Вулиця Іллінська, будинок 37.
Просимо всіх небайдужих людей доброї волі бути в ці хвилини поруч з нами, та з Сашиком також!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!», - написав він.
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