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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сьогодні у Сумах поховають вбитого активіста «Правого сектору»

Прощання відбудеться об 11.45 на вул. Іллінська, 37.

Про це повідомив у фейсбуці побратим убитого два дні тому Олександра Іванини Олександр Хоменко.

«30 жовтня, об 11.45, відбудуться прощальні хвилини біля тіла підступно вбитого активіста нашої Організації Сашика Іванини!!!

Похоронне бюро «Траур». Вулиця Іллінська, будинок 37.

Просимо всіх небайдужих людей доброї волі бути в ці хвилини поруч з нами, та з Сашиком також!!!

СЛАВА УКРАЇНІ!!!», - написав він.

Общество Похороны
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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