В Сумах полиция задержала мужчину за убийство своей матери

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции для установления всех обстоятельств происшествия.
Предварительно установлено, что между 29-летним сыном и 67-летней мамой произошел конфликт. В результате чего мужчина, не сдержав агрессии, начал наносить женщине удары руками и ногами. А поняв, что натворил, вызвал скорую. Однако спасти женщину врачи не успели.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили 29-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 115 Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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