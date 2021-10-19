В Сумах полиция задержала мужчину за убийство своей матери Событие произошло вчера, около 6 часов утра. В полицию поступило сообщение от медиков о насильственной смерти женщины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Предварительно установлено, что между 29-летним сыном и 67-летней мамой произошел конфликт. В результате чего мужчина, не сдержав агрессии, начал наносить женщине удары руками и ногами. А поняв, что натворил, вызвал скорую. Однако спасти женщину врачи не успели.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили 29-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 115 Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.