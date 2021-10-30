На Сумщине больше новых случаев заболевания COVID-19, чем в Киеве

Всего в Украине 26 198 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1643 ребенка и 379 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано – 5 305 человек; летальных исходов – 541; выздоровело – 9 449 человек; проведено тестирования за сутки – 144 621 (в том числе методом ПЦР – 72 612, методом ИФА – 21 163); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 846.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 904 872 человека; выздоровело – 2 430 944 человека; летальных исходов – 67 393; проведено ПЦР-тестирований – 14 378 720.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1455 случаев;
- Винницкая область – 623 случая;
- Волынская область – 652 случая;
- Днепропетровская область – 2280 случаев;
- Донецкая область – 1172 случая;
- Житомирская область – 1002 случая;
- Закарпатская область – 277 случаев;
- Запорожская область – 1352 случая;
- Ивано-Франковская область – 760 случаев;
- Киевская область – 952 случая;
- Кировоградская область – 199 случаев;
- Луганская область – 592 случая;
- Львовская область – 1880 случаев;
- Николаевская область – 754 случая;
- Одесская область – 1973 случая;
- Полтавская область – 1078 случаев;
- Ровенская область – 998 случаев;
- Сумская область – 1612 случаев;
- Тернопольская область – 609 случаев;
- Харьковская область – 1455 случаев;
- Херсонская область – 1124 случая;
- Хмельницкая область – 1150 случаев;
- Черкасская область – 661 случай;
- Черновицкая область – 684 случая;
- Черниговская область – 904 случая.
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