На Сумщине больше новых случаев заболевания COVID-19, чем в Киеве За пятницу на Сумщине подтвердили 1612 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Киеве, который по населению в 3-4 раза больше, - всего 1455.

Всего в Украине 26 198 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1643 ребенка и 379 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано – 5 305 человек; летальных исходов – 541; выздоровело – 9 449 человек; проведено тестирования за сутки – 144 621 (в том числе методом ПЦР – 72 612, методом ИФА – 21 163); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 846.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 904 872 человека; выздоровело – 2 430 944 человека; летальных исходов – 67 393; проведено ПЦР-тестирований – 14 378 720.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев – 1455 случаев;

- Винницкая область – 623 случая;

- Волынская область – 652 случая;

- Днепропетровская область – 2280 случаев;

- Донецкая область – 1172 случая;

- Житомирская область – 1002 случая;

- Закарпатская область – 277 случаев;

- Запорожская область – 1352 случая;

- Ивано-Франковская область – 760 случаев;

- Киевская область – 952 случая;

- Кировоградская область – 199 случаев;

- Луганская область – 592 случая;

- Львовская область – 1880 случаев;

- Николаевская область – 754 случая;

- Одесская область – 1973 случая;

- Полтавская область – 1078 случаев;

- Ровенская область – 998 случаев;

- Сумская область – 1612 случаев;

- Тернопольская область – 609 случаев;

- Харьковская область – 1455 случаев;

- Херсонская область – 1124 случая;

- Хмельницкая область – 1150 случаев;

- Черкасская область – 661 случай;

- Черновицкая область – 684 случая;

- Черниговская область – 904 случая.