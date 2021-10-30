На Сумщине очередной коронавирусный рекорд

COVID-19 подтвердили у 1612 человек (Конотопский р-н – 215, Ахтырский р-н – 245, Роменский р-н – 116, Сумский р-н – 779, Шосткинский р-н – 257).
По состоянию на 30 октября за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 105 750 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1874 летальных исхода, за минувшие сутки – 20 (Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 1, Сумский р-н – 9, Шосткинский р-н – 8 ).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 87 475 человек, из них за минувшие сутки – 474 (Конотопский р-н – 10, Ахтырский р-н – 68, Роменский р-н – 80, Сумский р-н – 213, Шосткинский р-н – 103).
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