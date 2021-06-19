Конотопские классики отличились на чемпионате Украины 20 команд борцов греко-римского стиля стали участниками чемпионата Украины по греко-римской борьбе (U-16), прошедшего в городе Тячев 26-27 октября.

Более 250 молодых спортсменов в 10 весовых категориях сражались за почетное звание чемпион Украины. Среди призеров были и воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили, завоевавшие 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Чемпионом стал Филипп Начовный в весовой категории до 71 кг, «серебро» досталось Захару Маслаку (45 кг), «бронза» – Дмитрию Демяновскому и Арсению Кутилю (оба 51 кг). Подготовил борцов тренер Виктор Гайдук.