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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопские классики отличились на чемпионате Украины

20 команд борцов греко-римского стиля стали участниками чемпионата Украины по греко-римской борьбе (U-16), прошедшего в городе Тячев 26-27 октября.

Более 250 молодых спортсменов в 10 весовых категориях сражались за почетное звание чемпион Украины. Среди призеров были и воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили, завоевавшие 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Чемпионом стал Филипп Начовный в весовой категории до 71 кг, «серебро» досталось Захару Маслаку (45 кг), «бронза» – Дмитрию Демяновскому и Арсению Кутилю (оба 51 кг). Подготовил борцов тренер Виктор Гайдук.

Спорт Греко-римская борьба
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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