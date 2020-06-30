Сумская силачка выиграла чемпионат мира

Воспитанница ДЮСШ «Спартаковец» сумчанка Анна Рыкун стала чемпионкой. Подготовил спортсменку Заслуженный тренер Украины, тренер-преподаватель отделения пауэрлифтинга ДЮСШ «Спартаковец» Андрей Красилов.
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28 июля в городе Мангуш (Донецкая область) начался чемпионат Украины по жиму лежа, в котором приняли участие спортсменки из Сум....
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