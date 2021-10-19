Лента

admin
admin
Сегодня 20:16154

В селе Подолки земельные бандиты пытались склонить жителей к мошенничеству на рынке земли, - соцсети

С открытием рынка земли криминалитет пошел в наступление и, используя новые мошеннические схемы, пытается незаконным путем завладеть землей доверчивых пайщиков или отмыть "криминальные" деньги на сделках купли-продажи. И чем дальше, тем е более позорным методам они прибегают: угрозы, запугивание, шантаж и т.д.

Такая ситуация произошла в селе Подолки Липоводолинской ОТГ, где земельные махинаторы пытались купить у местных жителей паи по мошенническим схемам, а жители столкнулись с угрозами и запугиванием. Об этом сообщают пользователь Facebook в сообществе «Подслушано Сумы».

«Возглавляет ребят Артаваз Хачатурян из Полтавы. Он говорит людям, что работает на Сурена Геворгяна. В сети пишут, что Геворгян бизнесмен, глава общественной организации «Житомирская община армян», а еще один из подозреваемых в деле ФБР против Фирташа про подкуп чиновников в Индии», - пишет пользователь сети.

Сообщается, что «гости» из Полтавы предлагают людям мошеннические схемы, а если жители села на каком-то этапе отказываются от сделки – прибегают к угрозам и шантажу.

«Что еще требует Хачатурян от людей: завысить на бумаге цену на пай, чтоб продать официально по более высокой цене, а потом разницу вывести в наличность и отмыть так деньги. Если человек отказывается снимать деньги со своей карты и отдавать им, то им угрожают полицией и привлечением за «участие». Но чаще предлагают просто оформить доверенность на действия с землей от имени собственника, отдают наличность в руки, а банковскую карту, на которую должны прийти деньги от продажи, забирают себе», - говорится в сообщении о схемах мошенников.

Жертвы «полтавцев» уже сообщили в полицию, но пользователь предостерегает жителей Сумщины от участия в подобных схемах.

О подобных схемах ранее предупреждал бывший глава Госгеокадастра, эксперт по земельным отношениям Денис Башлык, который в своей колонке описывал подобный сценарий: «Вариант схемы, которую любят мошенники: они уверяют пайщика, что арендатор, если и купит землю, то не скоро, а они смогут все "провернуть" быстро, хотя и сумма на карточку придет несколько меньше. Для этого нужно поехать с покупателем к нотариусу, подписать доверенность на продажу, отдать документы на землю, копии своих документов и банковскую карточку».

Таким образом, говорит эксперт, люди получают 900-1000 долл. за гектар наличными, а мошенники по доверенности регистрирует намерение продать землю по завышенной цене, чем ставить арендатора в условия, невозможные для покупки и повышают шансы его отказа от первоочередного права приобретения. Со временем они находят другого покупателя, проводят сделку и получают деньги на карту, которая уже находится в их руках.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1235 человек
Сегодня 09:01
В селе Подолки земельные бандиты пытались склонить жителей к мошенничеству на рынке земли, - соцсети
Сегодня 20:16
Сумские водителям не нравится, что пешеходы ходят по переходу
Сегодня 17:54
На выходных на Сумщине ожидается потепление
Сегодня 17:12
Учениця сумської художньої школи – призер міжнародного конкурсу
Сегодня 16:26
В Сумах на проспекте Шевченко сбили пешехода (видео)
Сегодня 16:10
Убийство Александра Иванины в Сумах: «Правый сектор» обвиняет в бездействии полицию и СБУ
Сегодня 16:05
Замерзающие сумчане готовятся к перекрытию дорог
Сегодня 16:01
В Сумском облсовете не нашлось голосов за еще одного замглавы
Сегодня 15:48
Сумчане снова просят власти об установке общественных туалетов
Сегодня 15:46
На Сумщине учебному заведению вернули 65 га земли стоимостью почти 12 млн грн
Сегодня 15:18
Школьники Сумской громады с понедельника в полном составе переходят на дистанционное обучение
Сегодня 15:15
view counter
view counter

Статьи

Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
Сегодня 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
Сегодня 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
Сегодня 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
Вчера 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.