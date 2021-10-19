В селе Подолки земельные бандиты пытались склонить жителей к мошенничеству на рынке земли, - соцсети С открытием рынка земли криминалитет пошел в наступление и, используя новые мошеннические схемы, пытается незаконным путем завладеть землей доверчивых пайщиков или отмыть "криминальные" деньги на сделках купли-продажи. И чем дальше, тем е более позорным методам они прибегают: угрозы, запугивание, шантаж и т.д.

Такая ситуация произошла в селе Подолки Липоводолинской ОТГ, где земельные махинаторы пытались купить у местных жителей паи по мошенническим схемам, а жители столкнулись с угрозами и запугиванием. Об этом сообщают пользователь Facebook в сообществе «Подслушано Сумы».

«Возглавляет ребят Артаваз Хачатурян из Полтавы. Он говорит людям, что работает на Сурена Геворгяна. В сети пишут, что Геворгян бизнесмен, глава общественной организации «Житомирская община армян», а еще один из подозреваемых в деле ФБР против Фирташа про подкуп чиновников в Индии», - пишет пользователь сети.

Сообщается, что «гости» из Полтавы предлагают людям мошеннические схемы, а если жители села на каком-то этапе отказываются от сделки – прибегают к угрозам и шантажу.

«Что еще требует Хачатурян от людей: завысить на бумаге цену на пай, чтоб продать официально по более высокой цене, а потом разницу вывести в наличность и отмыть так деньги. Если человек отказывается снимать деньги со своей карты и отдавать им, то им угрожают полицией и привлечением за «участие». Но чаще предлагают просто оформить доверенность на действия с землей от имени собственника, отдают наличность в руки, а банковскую карту, на которую должны прийти деньги от продажи, забирают себе», - говорится в сообщении о схемах мошенников.

Жертвы «полтавцев» уже сообщили в полицию, но пользователь предостерегает жителей Сумщины от участия в подобных схемах.

О подобных схемах ранее предупреждал бывший глава Госгеокадастра, эксперт по земельным отношениям Денис Башлык, который в своей колонке описывал подобный сценарий: «Вариант схемы, которую любят мошенники: они уверяют пайщика, что арендатор, если и купит землю, то не скоро, а они смогут все "провернуть" быстро, хотя и сумма на карточку придет несколько меньше. Для этого нужно поехать с покупателем к нотариусу, подписать доверенность на продажу, отдать документы на землю, копии своих документов и банковскую карточку».

Таким образом, говорит эксперт, люди получают 900-1000 долл. за гектар наличными, а мошенники по доверенности регистрирует намерение продать землю по завышенной цене, чем ставить арендатора в условия, невозможные для покупки и повышают шансы его отказа от первоочередного права приобретения. Со временем они находят другого покупателя, проводят сделку и получают деньги на карту, которая уже находится в их руках.