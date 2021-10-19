В Сумах на проспекте Шевченко сбили пешехода (видео) Вчера, около 15 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными, которое произошло на проспекте Шевченко.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 30-летняя водитель автомобиля Renault Clio Symbol допустила наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть вне пешеходного перехода мужчину. В результате ДТП 29-летний пешеход с телесными повреждениями госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи. Для выяснения всех событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.