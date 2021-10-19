В Сумах на проспекте Шевченко сбили пешехода (видео)

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 30-летняя водитель автомобиля Renault Clio Symbol допустила наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть вне пешеходного перехода мужчину.
В результате ДТП 29-летний пешеход с телесными повреждениями госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи. Для выяснения всех событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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