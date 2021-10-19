Замерзающие сумчане готовятся к перекрытию дорог Критическая ситуация сложилась по отоплению дома по ул. Г. Кондратьева, 160/5, 144/2 и Дому малютки.

«Эти дома отапливались от котельной СНАУ. Пока отопления нет, ситуация очень критическая. В этом году СНАУ не выделили лимиты на закупку газа. Ситуация не ясна, все стопорится на уровне организации «Нафтогазотрейд», которая определена поставщиком газа по льготной цене. Несмотря на решение Кабмина о предоставлении лимита на СНАУ, в очередной раз университет получил отказ. Жители готовятся к митингам и перекрытию дорог. Эмоциональное напряжение жителей – максимальное», - говорится в сообщении в телеграм-канале «Сумы – чат города».