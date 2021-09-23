Школьники Сумской громады с понедельника в полном составе переходят на дистанционное обучение Управление образования и науки сообщает, что с понедельника, 1 ноября, учащиеся 1–11-х классов учебных заведений Сумской городской территориальной громады будут учиться дистанционно.

Это касается как заведений общего среднего образования, так и специальной школы. Переход на дистанционное обучение обусловлен ухудшением эпидемической ситуации по заболеваемости COVID-19. Такой режим будет действовать до 7 ноября. Относительно заведений дошкольного образования они будут работать по-прежнему.