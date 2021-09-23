Школьники Сумской громады с понедельника в полном составе переходят на дистанционное обучение

Это касается как заведений общего среднего образования, так и специальной школы.
Переход на дистанционное обучение обусловлен ухудшением эпидемической ситуации по заболеваемости COVID-19. Такой режим будет действовать до 7 ноября.
Относительно заведений дошкольного образования они будут работать по-прежнему.
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