На выходных на Сумщине ожидается потепление

Ожидается сухая, теплая погода.
30 октября: переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью +1..+6°С, днем +10..+15°С.
31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0..+5°С, днем +10..+15°С.
Ночью и утром 30 октября по Сумской области и Сумы ожидается туман, видимость 200-500 м (I-й уровень опасности, желтый).
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