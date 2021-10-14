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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:12251

На выходных на Сумщине ожидается потепление

На выходные погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона.

Ожидается сухая, теплая погода.

30 октября: переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью +1..+6°С, днем +10..+15°С.

31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0..+5°С, днем +10..+15°С.

Ночью и утром 30 октября по Сумской области и Сумы ожидается туман, видимость 200-500 м (I-й уровень опасности, желтый).

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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