На Сумщине уже переполнены только открытые новые ковидные отделения В Бурыни, Краснополье и Лебедине 29 октября открыли законсервированные с прошлой осени отделения для больных COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО, также эту информацию подтвердили руководители больниц в Лебедине и Краснополье, пишет Суспільне.

В Лебединской больнице добавилось 41 место, и все они уже заняты пациентами.

«У нас инфекционного отделения нет, но ситуация сложилась, и мы уже месяц работаем – открыли свое законсервированное отделение. Пока всего хватает благодаря некоторым запасам. Однако НСЗУ не подписала еще договор, и это не только наша проблема, это проблема всех больниц Сумской области, которые оказывают помощь больным коронавирусом», – говорит руководитель Лебединской райбольницы Владислав Шепиль.

По его словам, неизвестно даже, какую сумму возместит НСЗУ. Больница, как говорит руководитель, держится сейчас благодаря заработанным в течение года средствам. Относительно кислорода для больных уточнил, что его не хватает.

В Краснопольской больнице ситуация похожая. Руководитель заведения Валентина Фоменко констатирует: пакета по оказанию помощи больным COVID-19 у больницы нет.

«Мы возобновили работу инфекционного отделения, открывшего в прошлом году. У нас есть кислородные концентраторы, их 10, как и коек в отделении. Все уже заполнены. В этом году сделали в отделении ремонт: заменили отопительную систему, сделали душевую кабину для больных и дополнительный туалет. Но у нас не подведен кислород, поэтому нет пакетов», – рассказала Валентина Фоменко.