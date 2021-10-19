Появилось видео, на котором вероятный убийца сумского активиста, убегает с места преступления На сайте Sumy.Today опубликовано видео, на котором видно, как вероятный убийца покидает место преступления.

Речь идет об убийстве активиста «Правого сектора» Александра Иванины у подъезда дома по улице Заливная, 1. Напомним, активист «Правого сектора» Александр Иванин был убит 27 октября. Неизвестный киллер произвел в Александра семь выстрелов из пистолета прямо на глазах у жены, сообщает сайт.