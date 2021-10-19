Появилось видео, на котором вероятный убийца сумского активиста, убегает с места преступления

Речь идет об убийстве активиста «Правого сектора» Александра Иванины у подъезда дома по улице Заливная, 1.
Напомним, активист «Правого сектора» Александр Иванин был убит 27 октября. Неизвестный киллер произвел в Александра семь выстрелов из пистолета прямо на глазах у жены, сообщает сайт.
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