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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:24662

Появилось видео, на котором вероятный убийца сумского активиста, убегает с места преступления

На сайте Sumy.Today опубликовано видео, на котором видно, как вероятный убийца покидает место преступления.

Речь идет об убийстве активиста «Правого сектора» Александра Иванины у подъезда дома по улице Заливная, 1.

Напомним, активист «Правого сектора» Александр Иванин был убит 27 октября. Неизвестный киллер произвел в Александра семь выстрелов из пистолета прямо на глазах у жены, сообщает сайт.

Право Александр Иванина Убийство
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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