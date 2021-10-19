Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:50273

Сумська обласна служба зайнятості допоможе ветеранам АТО розпочати власну справу

Загострене почуття справедливості, бажання змінювати життя на краще призводить до того, що після повернення з війни ветеранам АТО складно знайти своє місце у мирному житті. Тож бажання зайнятися власною справою і працювати на себе є цілком логічне.

«У ветеранів, які повертаються в цивільне життя, відбувається переоцінка цінностей. І власна справа, коли ветеран продовжує робити щось важливе, виробляти власний продукт чи послуги, для нього є дуже важливою і саме служба зайнятості дає поштовх до відкриття власної справи», — підкреслив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Як пояснив Володимир Підлісний,  в разі відсутності підходящої роботи та з метою повернення демобілізованих учасників АТО до повноцінної трудової зайнятості вони можуть отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Кожен, хто виявив бажання започаткувати власну справу, отримує  індивідуальні консультації, проходить тестування на здатність до підприємницької діяльності та має можливість безкоштовного професійного навчання з основ підприємницької діяльності, що  допомагає розібратися в усіх фінансових та юридичних тонкощах ведення бізнесу.

За словами посадовця, в 2020-2021 роках за направленням обласної служби зайнятості проходили професійне навчання на курсах цільового призначення за напрямом «Основи малого підприємництва» 28 зареєстрованих безробітних, з них 10 ocіб із числа воїнів АТО/ООС.

 Пропонуємо яскраві приклади  успішних підприємців, колишніх воїнів АТО,  яким служба зайнятості  відкрила можливості не тільки знайти себе, а й допомагати іншим, створюючи нові робочі місця.

Кондрух Олександр ніколи не займався бізнесом. Протягом 20 років проходив службу у Сумському прикордонному загоні, учасник АТО, ветеран війни та ветеран військової служби. За освітою технік-механік з ремонту транспорту. Звернувшись до Конотопського міськрайонного центру зайнятості відгукнувся на пропозицію започаткувати власний бізнес. На початку грудня минулого року відкрив власну справу з організації вантажних перевезень в межах України, вклавши в бізнес як власні кошти, так і кошти центру зайнятості - одноразову допомогу по безробіттю  в сумі   65 тис.грн. На сьогодні Олександр є успішним підприємцем.

Кириченко Андрій, за сприяння фахівців  Лебединської міськрайонної філії, відкрив власну справу у грудні 2020 року з надання послуг з ремонту комп’ютерів, ноутбуків, МФУ, принтерів, смартфонів, побутових приладів, домашнього та садового обладнання.  Для започаткування власної справи чоловік отримав  36 тис.грн. одноразової допомоги по безробіттю.  На сьогодні це  успішний підприємець, послуги якого користуються попитом серед жителів Лебединщини.

Морозу Валерію, який свого часу проходив службу у Сумському прикордонному загоні, учаснику АТО запропонували відкрити власну справу у Сумській районній філії. У  червні поточного року, отримавши кошти для відкриття власної справи у сумі 72 тис.грн., відкрив магазин металошукачів.

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1235 человек
Сегодня 09:01
Сумской облсовет пока решил, что главе не нужен еще один зам
Сегодня 13:46
Появилось видео, на котором вероятный убийца сумского активиста, убегает с места преступления
Сегодня 13:24
Самый старый сумской мост хочет взять на баланс музей
Сегодня 12:59
Сумська обласна служба зайнятості допоможе ветеранам АТО розпочати власну справу
Сегодня 12:50
За что убили в Сумах активиста «Правого сектора»? (видео)
Сегодня 12:38
Сотрудники сети «АТБ» получат специальные значки о прохождении вакцинации
Сегодня 12:28
График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных
Сегодня 12:10
Нардеп из Сум запускает проект для молодых музыкантов
Сегодня 12:00
Ситуация с COVID-19 в Сумской громаде: оперативная информация
Сегодня 11:42
На Сумщине разыскивают 43-летнего мужчину, который ограбил пенсионера
Сегодня 11:22
В Шостке на пожаре погиб хозяин дома
Сегодня 10:51
view counter
view counter

Статьи

Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
Сегодня 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
Вчера 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.