Сумська обласна служба зайнятості допоможе ветеранам АТО розпочати власну справу Загострене почуття справедливості, бажання змінювати життя на краще призводить до того, що після повернення з війни ветеранам АТО складно знайти своє місце у мирному житті. Тож бажання зайнятися власною справою і працювати на себе є цілком логічне.

«У ветеранів, які повертаються в цивільне життя, відбувається переоцінка цінностей. І власна справа, коли ветеран продовжує робити щось важливе, виробляти власний продукт чи послуги, для нього є дуже важливою і саме служба зайнятості дає поштовх до відкриття власної справи», — підкреслив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Як пояснив Володимир Підлісний, в разі відсутності підходящої роботи та з метою повернення демобілізованих учасників АТО до повноцінної трудової зайнятості вони можуть отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Кожен, хто виявив бажання започаткувати власну справу, отримує індивідуальні консультації, проходить тестування на здатність до підприємницької діяльності та має можливість безкоштовного професійного навчання з основ підприємницької діяльності, що допомагає розібратися в усіх фінансових та юридичних тонкощах ведення бізнесу.

За словами посадовця, в 2020-2021 роках за направленням обласної служби зайнятості проходили професійне навчання на курсах цільового призначення за напрямом «Основи малого підприємництва» 28 зареєстрованих безробітних, з них 10 ocіб із числа воїнів АТО/ООС.

Пропонуємо яскраві приклади успішних підприємців, колишніх воїнів АТО, яким служба зайнятості відкрила можливості не тільки знайти себе, а й допомагати іншим, створюючи нові робочі місця.

Кондрух Олександр ніколи не займався бізнесом. Протягом 20 років проходив службу у Сумському прикордонному загоні, учасник АТО, ветеран війни та ветеран військової служби. За освітою технік-механік з ремонту транспорту. Звернувшись до Конотопського міськрайонного центру зайнятості відгукнувся на пропозицію започаткувати власний бізнес. На початку грудня минулого року відкрив власну справу з організації вантажних перевезень в межах України, вклавши в бізнес як власні кошти, так і кошти центру зайнятості - одноразову допомогу по безробіттю в сумі 65 тис.грн. На сьогодні Олександр є успішним підприємцем.

Кириченко Андрій, за сприяння фахівців Лебединської міськрайонної філії, відкрив власну справу у грудні 2020 року з надання послуг з ремонту комп’ютерів, ноутбуків, МФУ, принтерів, смартфонів, побутових приладів, домашнього та садового обладнання. Для започаткування власної справи чоловік отримав 36 тис.грн. одноразової допомоги по безробіттю. На сьогодні це успішний підприємець, послуги якого користуються попитом серед жителів Лебединщини.

Морозу Валерію, який свого часу проходив службу у Сумському прикордонному загоні, учаснику АТО запропонували відкрити власну справу у Сумській районній філії. У червні поточного року, отримавши кошти для відкриття власної справи у сумі 72 тис.грн., відкрив магазин металошукачів.